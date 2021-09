Si impossessa di quasi 3000 euro dal conto corrente di un'ignara vittima: scoperta dai Carabinieri

OCCIMIANO - I Carabinieri di Occimiano, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla parte offesa, hanno denunciato in stato di libertà per frode informatica e accesso abusivo a un sistema informatico una 26enne napoletana che, in concorso con altre persone non ancora identificate, si è introdotta nel sistema informatico della Banca Fideuram, aggirando le misure di sicurezza, e procurandosi i codici di accesso, utilizzando indebitamente l’identità digitale del querelante, dal conto corrente del quale è riuscita a versare sulla propria carta Postpay 2.750 euro. I Carabinieri sono riusciti a sequestrare la postpay e a recuperare la somma indebitamente sottratta.