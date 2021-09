Il santo di oggi, 14 settembre, è Sant'Alberto di Gerusalemme, nato a Castel Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1149 e morto il 14 settembre 1214 a San Giovanni d'Acri, in Palestina. Di stirpe nobile, Alberto Avogadro proviene dai conti di Sabbioneta e diventa priore nel 1180 dei canonici Regolari della Santa Croce.

A Bobbio, nel 1184 viene consacrato vescovo e trasferito a Vercelli nel 1185 dove rimane per circa vent'anni. Nel mondo ecclesiastico è molto ricercato per via delle sue riconosciute doti da mediatore. Alberto è stato ucciso in Palestina per mano del direttore dell'ospedale Santo Spirito di Acri che proprio lui aveva rimosso dall'incarico per cattiva condotta.

La curiosità sul santo

Stando a quanto raccontato in "I santi del giorno", Sant'Alberto di Gerusalemme viene definito "il Legislatore dell'Ordine Carmelitano" perché autore di una Regola per gli eremiti che vivono sul monte Carmelo. Le sue opere sono ancora oggi di riferimento per tutto l'Ordine.