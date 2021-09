Acqui Storia, un premio che si aggiorna

Annunciati i vincitori del Premio Acqui Storia a Palatium Vetus, la sede ad Alessandria della Fondazione Cra, sponsor della manifestazione. Si tratta di Vittorio Criscuolo, con 'Ei fu. La morte di Napoleone', edito Il Mulino, e Marco Rovinello, con 'Fra servitù e servizio. Storia della leva in Italia dall’Unità alla Grande Guerra', edito Viella Libreria Editrice, per la sezione storico-scientifica; Alessandro Martini e Maurizio Francesconi con 'La moda della vacanza. Luoghi e storie. 1860-1939', edito Giulio Einaudi Editore, per la sezione storico divulgativa; Stefano Muroni con 'Rubens giocava a pallone', edito Pendragon edizioni, per la sezione romanzo storico. Riceve una menzione speciale per il romanzo storico Rosa Tiziana Bruno con 'Kairós. Un giorno in Magna Grecia', edito MIMebù editore.

Il Premio Testimone del tempo va alla scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck e a Richard Ovenden, bibliotecario della prestigiosa Bodleian Library dell’Università di Oxford. Il Premio La storia in TV a Cristoforo Gorno, autore di importanti programmi di divulgazione scientifica sia sulle reti Mediaset che sulle reti Rai. Il Premio Speciale alla Carriera a Paolo Pombeni, storico e politologo.

Nel video, l'assessore alla cultura di Acqui Cinzia Montelli spiega le novità apportate al Premio Acqui Storia.