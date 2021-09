16 settembre: oggi è la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono

Si celebra oggi, 16 settembre, la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono, che difende la Terra e gli esseri viventi che la abitano dai raggi ultravioletti. Istituita nel 1994 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, la data scelta ha un particolare significato: oggi è anche l'anniversario dell’approvazione del Protocollo di Montreal, siglato dalla comunità internazionale nel 1987 proprio al fine di adottare politiche in grado di promuovere il riassorbimento del cosiddetto “buco dell’ozono” al di sopra della regione antartica.

L'eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono non solo ha aiutato a proteggere lo strato di ozono per le generazioni presenti e future, ma ha anche contribuito agli sforzi della comunità internazionale per affrontare il cambiamento climatico.