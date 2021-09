Novipiù, il derby per volare alle Finals 

CASALE MONFERRATO - Ad un passo dalle Final Eight di A2. La Novipiù, dopo i successi con Biella e Milano, ha a disposizione il match ball nel derby di domani, ore 20.30 a Torino in casa della Reale Mutua del coach casalese Edoardo Casalone, una delle grandi favorite del campionato. In caso di vittoria la Jbm staccherà il pass per le finali di Lignano Sabbiadoro (24 - 26 settembre). Casale ancora senza Formenti.

Valentini sereno

Ma la qualificazione alla fase finale della manifestazione non turba i sonni del coach della Jbm Andrea Valentini. «Andiamo a mente leggera. La Final eight non è un nostro obiettivo, ma vincere fa piacere e aiuta a lavorare e a vincere. Intanto pensiamo a fare un passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto a Biella e con Milano, poi si vedrà”.

Tra i più positivi con Milano l’ala Alvise Sarto, sicuro delle qualità dell’avversario. “Torino è squadra molto forte. Hanno una taglia fisica importante, anche negli esterni. Noi andremo a Torino sapendo che sarà una battaglia e che dobbiamo vincere per essere sicuri di andare alle Final Eight”.

Allena Casalone

Alla guida tecnica della Reale Mutua c’è da quest’anno Edoardo Casalone, coach emergente e debuttante in A2 che è nato e si è formato a Casale Monferrato nella cantera della Junior. In estate il club è passato di proprietà da Stefano Sardara a David Avino. Casalone è ripartito dalle conferme di Mirza Alibegovic, Daniele Toscano e Giordano Pagani, aggiungendo al roster elementi di assoluta esperienza come Aristide Landi e Niccolò De Vico. I due stranieri sono il centro Devon Scott e il playmaker Trey Davies. Torino ha perso all’esordio con Milano e battuto Biella in settimana.

REALE MUTUA TORINO - NOVIPIU CASALE

Dove: Pala Gianni Asti di Torino

Quando: domani, sabato 18 settembre, ore 20.30

Arbitri: Roberto Radaelli, Marco Barbiero e Giulio Giovannetti.