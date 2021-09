Lecce - Alessandria: la sfida

LECCE - Molte sorprese nell'Alessandria che affronta il Lecce, quarta giornata (e terza trasferta), della serie Bkt.

Assente, neppure in panchina, Mantovani e Celesia promosso titolare a destra. A centrocampo non c'è Bruccini, neanche tra i disponibili, al suo posto c'è Ba dall'inizio. Entrambi indisponibili per problemi fisici. In attacco il debutto di Milanese, avanzato a sinistra: il 'ragazzo di casa', di Galatina, nel tridente con Orlando e Corazza.

Una sorpresa anche nel Lecce: non c'è Strefezza, al suo posto Olivieri

LECCE - ALESSANDRIA

Primo tempo

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria



Le formazioni

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Olivieri, Coda, Di Mariano. A disp.: Bleve, Vera, Meccariello,Paganini, Helgason, Bjarnason, Gendrey, Listkowski, Bjorkengren, Blin, Barreca, Rodriguez. All.: Baroni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Celesia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Beghetto; Orlando, Corazza, Milanese. A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Lunetta, Marconi, Arrighini, Benedetti, Prestia, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti; Nuzzi di Valdarno e Cipriani di Empoli, quarto ufficiale Centi di Terni. Var Di Martino di Teramo, assistente var Ranghetti di Chiari

Note: Giornata calda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: