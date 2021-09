Castellazzo e Acqui, il pari sta stretto

ALESSANDRIA - Il primo punto della stagione di Eccellenza per il Castellazzo, che per la ripresa in casa dell'Albese, ne avrebbe meritati tre. L'Acqui non riesce ad andare oltre lo 0-0 a Verzuolo, contro il Moretta: già nella prima frazione, ma soprattutto nella ripresa, crea molto, ma manca sempre il colpo del ko.

Castellazzo, che ripresa

Un tempo in paura, frenato e condizionato: il Castellazzo fatica a produrre gioco e subisce anche l'aggressività dell'Albese, che passa a pochi istanti dall'intervallo, sugli sviluppi di un angolo, finalizzato da Lopardo. Un altro Castellazzo quello che torna in campo dopo l'intervallo: convinto, fluido nella manovra, subito nella metacampo avversaria. Al 3' il pareggio: suggerisce Liguoro, colpo di testa di Rosset, alle spalle di Bellomo. In pochi secondi la squadra di Nobili sfiora il raddoppio: ancora Rosset protagonista, la sua conclusione è ribattuta, palla a Zunino che, a tre metri della porta, libero, calcia incredibilmente fuori. Quasi un monologo castellazzese: ancora due opportunità, per gli ospiti, sempre con Zunino e con Rosset. Manca solo il colpo del ko, che il Castellazzo avrebbero meritato, ritrovando però Zunino nella miglior versione. Gli manca solo il gol.

Acqui, assedio senza gol

Più Acqui che Moretta a Verzuolo, dove gioca la formazione cuneese. Nel finale di primo tempo i termali reclamano per un intervento su Baldizzone, lanciato da Guazzo. Per l'arbitro è solo punizione dal limite, che Cirio calcia sul fondo. La squadra di Merlo alza l'intensità, staziona stabilmente nella metacampo avversaria, due punizioni di Guazzo di un nulla sulla travresa, ci provano Ivaldi, a porta quasi sguarnita, Morabito e per tre volte di testa Camussi. Al 41' Acqui in vantaggio con Manno, gol annullato per un fuorigioco apparso dubbio a molti. Inutili, però, le proteste degli ospiti, che non riescono a finalizzare la supremazia territoriale e di gioco.

Albese - Castellazzo 1-1

Marcatori: pt 44' Lopardo; st 3' Rosset

Albese: Bellomo; Massucco, Orlando, Carfora, Prizio, Sessa, Lopardo, Pirrotta, Atomei, Celeste, pasqualone. A disp.: Bosia, Lumello, Tassone, Porcu, Bosio, Bergesio, Rossetto, Gaòvagno, Zeggio. All.: Brovia

Castellazzo: Rosti, Battista, M'Hamsi, Solia, Benabid, Cascio, Liguoro, Viscomi, Zunino, Rosset, Recchiuto. A disp.: Gallinaro, Chiesa, Fed. Viscomi, Bellinzona, Mirta, Castagna, Massone, Randazzo, Haouzi. All.: Nobili

Arbitro: Fili di Torino. Assistenti Rizzo di Pinerolo e Giaveno di Torino

Moretta - Acqui 0-0

Moretta: Trocano; Leanza, Soldano, Passerò, Morello, Faridi, Savino, Mazzi, Montante, Pizzolla, Fioriello. A disp.: Lerda, Capuano, Tonini, Sillah, Aiello, Previati, Blencio, Gramari, Olivero. All.: Cellerino

Acqui:Cipollina, Nani, Cirio, Morabito, Camussi, Baldizzone, Bollino, Genocchio, Guazzo, Carrese, Ivaldi. A disp.: Lequio, Verdese, Manno, Martino, Cavallotti, Coletti, Mazzarello, Innocenti, Aresca. All.: Merlo

Arbitro: Tassano di Chiavari. Assistenti: Mana e Sitì di Torino

