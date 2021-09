Il santo di oggi, 21 settembre, è San Matteo, patrono di Salerno, il cui nome ebraico significa “dono di Dio”. Matteo fu uno dei dodici apostoli di Gesù e autore del vangelo secondo Matteo.

Vita del Santo

Prima della chiamata da parte di Gesù, Matteo visse a Carfanao lavorando come riscuotitore di tasse per conto dei romani, motivo per il quale veniva disprezzato dagli ebrei, poiché costretti a finanziare un popolo che li opprimeva. Prima di partire con Gesù, per seguirlo e aiutarlo a diffondere il suo messaggio, organizzò un banchetto per salutare i suoi amici pubblicani e peccatori. Stando a quanto riporta Luigi Luzi, probabilmente, Matteo donò le sue intere ricchezze ai bisognosi.

Dopo circa dodici anni dalla morte di Gesù, Matteo scrisse il suo vangelo, originariamente scritto in aramaico e successivamente tradotto in greco, esso parla del compimento nel Cristo dell’Antica Alleanza, ed è contrassegnato da cinque discorsi sul regno di Dio, specialmente rivolti agli ebrei affinché si convertissero anch’essi al cristianesimo. Nonostante le poche informazioni che si hanno dopo la morte di Gesù, si suppone che San Matteo abbia viaggiato tra l'Egitto e l'Etiopia per diffondere la fede. In quest'ultimo Paese, il santo avrebbe resuscitato la figlia del re Egippo, Ifigenia, e guarito la sorella dalla lebbra.

Morte

Ciò che sappiamo della sua morte è discordante. Alcune fonti, infatti, affermano che sia stato lapidato; altre, invece, che Matteo sia stato trafitto da una spada durante la celebrazione della Messa. Le sue reliquie sono conservate nel Duomo di Salerno.