Il santo di oggi, 22 settembre, è san Settimio di Jesi, patrono di Jesi.

Vita del Santo

Settimio nacque in Germania, si dedicò agli studi liberali e intraprese la carriera militare. Successivamente si convertì al cristianesimo e ricevette il battesimo, trasferendosi in Italia, contro il volere della sua famiglia. Si trasferì a Milano per diffondere la fede cristiana ma a causa delle persecuzioni indette da Diocleziano, scappò a Roma, dove compì diverse conversioni e miracoli, tanto che, papa Marcello I decise di nominarlo vescovo di Jesi, divenendo così, il primo della città. Fondò poi, la prima cattedrale dedicata al Santissimo Salvatore.

Morte

A causa della sua fede, venne perseguitato dal rappresentante imperiale Florenzio che gli concesse cinque giorni per convertirsi al paganesimo e compiere un sacrificio in onore degli dèi pagani. Ma invece di abiurare la sua fede, durante questi giorni, Settimio continuò a compire conversioni e guarigioni nel nome di Cristo, e allo scadere dei giorni concessi dal giudice venne condannato alla decapitazione, venne ucciso in un luogo sulla riva del fiume Esino, dove successivamente venne eretta una chiesa.

Le sue reliquie vennero poi traslate nel 1469 in cattedrale, e nel 1623 gli venne dedicato un nuovo altare.

Secondo la tradizione, il suo culto risale al 1208.