Il Santo di oggi, 1 ottobre, è Santa Teresa del Bambin Gesù

La vita

Nata ad Alençon, in Normandia, si trasferì a Lisieux dopo la morte della madre. Viene educata dalle monache benedettine, dimostrando la propria indole timida, malinconica e poco portata alla vita collettiva. Quando la sorella maggiore Pauline decide di entrare nell’ordine delle Carmelitane, anche Teresa sente che potrebbe essere felice come monaca. Dopo una terribile malattia, dalla quale guarisce grazie alle preghiere rivolte a Maria Vergine, la ragazzina riceve la Prima comunione: conferma della sua intenzione di dedicare la propria vita a Gesù. Ma i parenti nutrono molte perplessità e sono preoccupati per la sua giovane età e per la salute cagionevole. Ad appena quindici anni entra nello stesso monastero dove vivono già due delle sue sorelle e, dopo il periodo di postulato e noviziato, pronuncia i voti solenni a soli diciassette anni e mezzo assumendo il nome religioso di Teresa del Bambin Gesù.

Viene proclamata santa il 17 maggio 1925 e la sua vita è raccontata in moltissimi manoscritti autobiografici.

Il 9 ottobre 1997 è proclamata Dottore della Chiesa.

La novena delle rose di Santa Teresa del Bambin Gesù trae ispirazione dalle parole pronunciate da lei stessa, che profetizzando la propria morte annunciò: “Vedrete al momento della mia morte che cascata di rose farò piovere sulla terra.” Infatti spesso l’iconografia ci mostra Santa Teresa con le mani piene di rose, che simboleggiano le grazie da lei dispensate in vita e anche dopo la sua morte.

La morte

Nel 1896 si manifestano i primi segni della tubercolosi. Mentre la malattia si aggrava, si affina anche la sensibilità spirituale di Teresa, che muore il 30 settembre 1897.