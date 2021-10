Presentato il progetto per il rilancio dell'Ospedale

TORTONA - È stato presentato nel tardo pomeriggio ai membri del Comitato per l'Ospedale di Tortona il progetto della Sda Bocconi: l'obiettivo dello studio è quello di definire una strategia di valorizzazione dell' ospedale di Tortona rendendolo una risorsa per la comunità a cui afferice ma anche all'interno di un sistema più complesso rappresentato da Asl Al e Regione Piemonte.

"Tutte le strategie - dicono gli autori - devono mirare a rendere più attrattivo l'ospedale su due livelli: sia per i professionisti, medici e infermieri che per gli utenti offrendo servizi di eccellenza in grado di contenere il fenomeno della mobilità passiva verso la Lombardia".

Il punto di arrivo deve essere la creazione di un presidio di riferimento per le attività mediche e chirurgiche di base, con un polo di ortopedia e riabilitazione che faccia da riferimento per tutto il territorio con formule gestionali innovative in una struttura tecnologicamente avanzata per la realizzazione di attività chirurgica alimentata da tutti i professionisti della rete ospedaliera provinciale.