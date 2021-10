Ecco "Diluvia", il nuovo singolo di TexasBaby

ALESSANDRIA - L’artista alessandrino TexasBaby, classe 2001, ha rilasciato il suo nuovo singolo "Diluvia", una traccia che nasce in un momento difficile, una storia che parla di un amore esplosivo e circondato da ostacoli e difficoltà.

"È nata dal nulla in una giornata piovosa", ha raccontato il cantante - Plasma, il suo produttore, si è presentato alla porta bagnato fradicio con la chitarra in spalla, proponendogli di fare musica. TexasBaby, appassionato di musica sin da bambino grazie ai genitori, inizia il suo percorso nel 2018 all’interno di uno sgabuzzino a Denton, in Texas, utilizzando solo ed esclusivamente il suo iPhone e riscuotendo un discreto successo tra gli amici.

Nel 2019 ritorna in Italia e pubblica "Contenitore", il suo primo Ep, nel quale racchiude tutti i brani realizzati fino a quel momento. Nel 2020, anno di uscita di “Hollywood”, l’artista si trasferisce a Milano per intraprendere gli studi universitari, migliora la stesura dei suoi testi e ricerca nuove melodie. Nel 2021 la svolta: Texas rilascia una canzone melodic rap dal titolo "Colpi nel cielo" e, anche grazie al videoclip, acquista una visibilità maggiore, che gli permette di attirare l’attenzione su di sé da parte della Artist First con la quale, poco dopo firma un contratto di distribuzione.

Ad aprile è arrivata la sua prima canzone in inglese - "Fucking wrong" - mentre risale a maggio "Sogni", il singolo che precede "Diluvia".