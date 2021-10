Il 3 ottobre è la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

Oggi, 3 ottobre, si celebra la Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione in occasione dell'anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui persero la vita 368 persone, avvenuto nel 2016.

Da quell'anno quindi il 3 ottobre è divenuto il Giorno della Memoria e dell'Accoglienza, istituita dall'UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati), in modo da ricordare tutte le vittime dell'immigrazione e promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'argomento.

La tratta del Mar Mediterraneo rimane tra le più pericolose da attraversare al mondo, dove ogni anno migliaia di migranti perdono la vita cercando di oltrepassare il confine, anche a causa della limitazione delle missioni di salvataggio.

Secondo l'Oim, Organizzazione Mondiale per le migrazioni, dal 2014 fino ad oggi in mare hanno perso la vita più di 20.000 persone. Dal 2016 si era registrato un leggero calo delle vittime, che però nell'anno corrente hanno ripreso a crescere.