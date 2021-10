Il 'giallo' del quorum. Oltre il 40 per cento, senza gli stranieri

CASTELLAZZO - Quorum raggiunto o no a Castellazzo? Il dato della Prefettura di Alessandria indica il 38,1 per cento degli aventi diritto al voto, quindi non il 40 per cento previsto per dichiarare valide le votazioni e non procedere, dunque, alla nomina di un commissario

Ma in Comune garantiscono che il quorum è stato raggiunto e superato. "Era 1396, coloro che hanno esercitato il voto sono quasi 1700". Perché, allora, la percentuale è diversa? Lo spiega il vicesindacio uscente, l'avvocato Giuseppe Romano. "Il dato tiene ancora conto degli Aire, gli italiani all'estero che hanno residenza nel nostro paese e che sono quasi 800. In base ad un decreto emanato per le elezioni in periodo di pandemia, il quorum è stato abbassato al 40 per cento e sono esclusi dal conteggio gli Aire".

Dunque le elezioni sono valide e la percentuale definitiva - questo è quanto è stato comunicato dall'Ufficio elettorale della Prefettura a quello del Comune di Castellazzo - deve essere ricalcolata escludendo chi vive in Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti e Australia, che non si è recato alle urne e, proprio per l'emergenza covid-19, non ha potuto, come in passato, recarsi nelle ambasciate o consolati.

Le preferenze della lista unica, nelle quattro sezioni sono: Paolo Benucci 44, Giuseppe Boidi 55, Cosimo Buffelli detto Mimmo 64, Vanessa Chiappino 92, Roberto Curino 131, Giovanna Emanuelli in Talpone 42, Mauro Gambetta 80, Paola Massobrio 51, Attilio Messina 92, Peter Nicolosi 132, Franco Nicola Prati 25, Giuseppe Romano 158. Schede bianche 54, schede nulle 58.