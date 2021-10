Acf: malleolo ko, Barbesino fuori 5 mesi

ALESSANDRIA - Due infortuni gravi nel giorno della prima vittoria di Acf Alessandria, contro Borghetto Borbera (2-1) nel campionato di Eccellenza femminile.

Gli esami strumentali a cui è stata sottoposta Irene Barbesino hanno confermato la frattura scomposta del malleolo peronale destro. La giocatrice dovrà essere operata, tempi di recupero indicati in 4/5 mesi.

Diagnosi meno severa per Maria Briglia, anche lei costretta a lasciare il campo in anticipo: trauma contusivo al piede sinistro ma, fortunatamente, nessuna rottura e rientro previsto in quattro settimane.

Dal club alessandrino parole di incoraggiamento alle due atlete e a Martina Roncoli del Borghetto, ko per una distorsione al ginocchio con sospetto interessamento del collaterale.