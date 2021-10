Il 5 ottobre è la Giornata mondiale degli insegnanti

Ricorre oggi, la Giornata mondiale degli insegnanti che si tiene ogni anno il 5 ottobre dal 1994 per celebrare gli insegnanti di tutto il mondo.

Commemora l'anniversario dell'adozione della Raccomandazione ILO/UNESCO del 1966 relativa allo status degli insegnanti, che stabilisce parametri di riferimento per quanto riguarda i diritti e le responsabilità degli insegnanti e gli standard per la loro preparazione iniziale e ulteriore istruzione, reclutamento, occupazione e condizioni di insegnamento e apprendimento. La raccomandazione relativa allo status del personale docente dell'istruzione superiore è stata adottata nel 1997 per integrare quella del 1966.