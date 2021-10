Oggi, 6 ottobre, si celebra San Bruno (o Brunone). Monaco cristiano tedesco, fondatore dell'Ordine certosino, nato in Germania nel 1030 e morto a Serra San Bruno in Calabria il 6 ottobre 1101.

La storia

Ancora giovane Bruno andò in Francia a dirigere una scuola ma nel 1076 fu costretto a cercare rifugio presso il conte Ebal di Roucy, a causa di problemi con il vescovo Manasse di Gournay. In quegli anni difficili nacque la sua vocazione alla vita monastica. Rientrato in Francia, si recò all'eremo di Molesme dove, con sei compagni, cercò un luogo solitario per erigervi un suo monastero. Ottenne il terreno dal vescovo di Grenoble, Ugo di Châteauneuf. Il primo monastero Grande Chartreuse, fu fondato nel 1084. Ma sei anni dopo Urbano II lo convocò a Roma, al servizio della Santa Sede. Non potendo declinare l'invito del Papa, Bruno dovette abbandonare i compagni pur sapendo che la comunità avrebbe sofferto molto per il suo allontamento. Ma Bruno da Roma riuscì a convincere i suoi confratelli a continuare.

Bruno si rendeva sempre più conto che non era a suo agio nell’ambiente della corte pontificia dell’epoca. Da qui il desiderio di ritrovare al più presto l’isolamento e la preghiera. In seguito richiese e ottenne il permesso di ritirarsi in solitudine. Il conte Ruggero gli offrì un territorio nella località chiamata Torre, l'attuale Serra San Bruno nel cuore della Calabria dove fondò l'eremo di Santa Maria dove trascorse gli ultimi dieci anni della sua esistenza. Domenica 6 ottobre 1101 morì circondato dai confratelli.

Oggi si festeggiano anche:

San Fede di Agen

Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe

Beata Maria Rosa Durocher