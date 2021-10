In auto con sette dosi di marijuana: 19enne denunciato per spaccio

VILLAVERNIA - I Carabinieri di Villalvernia dopo specifici controlli alla circolazione stradale hanno denunciato in stato di libertà un 19enne italiano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari, la notte del 4 ottobre hanno controllato un’autovettura sospetta che transitava, con a bordo tre giovani, in via Domenico Carbone a Villalvernia. Dalla successiva perquisizione personale e veicolare uno dei ragazzi è stato trovato in possesso di sette dosi pari a gr. 6,19, già suddivise, di marijuana.