Negli stadi il 75 per cento. Già da Como

ALESSANDRIA - Capienza negli stadi al 75 per cento: il Governo ha fatto sua l'indicazione del Cts dei giorni scorsi, decreto approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri (fatto raro di questi tempi) e da lunedì 11 ottobre aumenterà il numero degli spettatori che potranno seguire dagli spalti le partite.

Il provvedimento riguarda anche i palazzetti, le palestre e gli impianti al chiuso, dove l'indicazione del Cts è stato ritoccata, alzandola fino al 60 per cento.

La sottogretaria allo sport Valentina Vezzali ha anche anticipato che, se i dati degli ultimi monitoraggi saranno confermati, entro 15 giorni si potrà arrivare all'apertura totale, quel 100 per cento che, da lunedì, sarà valido per teatri e cinema.

Più biglietti per Como

La notizia è stata accolta con un applauso dai tifosi grigi, alcuni ad Acqui alla festa organizzata da Acquesi Grigioneri, con la partecipazione di altri club e gruppi, presenti Palombi, Parodi, Artico, Servili, Poggio e lo slo Mario Di Cianni.

Una decisione che rappresenta una svolta, in positivo, del 'caso biglietti' per Como: al 'Sinigaglia' il settore ospiti è omologato per 500 persone e, quindi, i tagliandi disponibili, con il 50 per cento, sarebbero stati 250, con il rischio che molti potessero restare senza. Con il 75 per cento i titoli di ingresso saliranno a 375.

Como - Alessandria del 16 ottobre, ore 18.30, è considerata dall'Osservatorio 'gara a rischio': per i residenti in provincia di Alessandria possibilità di acquisto solo nel settore ospiti. La prevendita, su Vivaticket, inizierà lunedì.