Il santo di oggi, 8 ottobre, è san Ugo da Genova

Vita del Santo

Ugo Canefri, o Sant'Ugo da Genova fu un nobile crociato che dedicò quasi tutta la sua vita alla cura degli infermi a Genova; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica.

Canefri nacque a Castellazzo Bormida probabilmente nel 1148 dalla famiglia alessandrina dei conti Canefri, signori di Gamondio.

Insieme a Corrado del Monferrato e a Guala Bicchieri console di Vercelli partecipò alla terza crociata. Avendo visto con i propri occhi gli orrori della guerra, decise di entrare nell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni in Gerusalemme, i quali mutarono poi il nome in Cavalieri di Malta. Al termine della crociata, venne destinato all’Ospedale della Commenda di San Giovanni di Pré a Genova in qualità di cappellano laddove si dedicò alla cura degli infermi e dei pellegrini per oltre cinquant'anni.

Gli vengono attribuiti diversi miracoli legati all'acqua.

La causa di canonizzazione venne istruita dall'arcivescovo di Genova Ottone Ghilini, per incarico di papa Gregorio IX poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1233.

Può considerarsi il primo santo collegato cronologicamente alla neonata città di Alessandria sorta proprio nel 1168.

