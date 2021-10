ALESSANDRIA - Una domenica mattina con bandiere in mano e parole "forti" per fare capire che anche Alessandria si indigna, dopo i fatti di Roma di ieri pomeriggio.

Cos'è successo a Roma

Davanti alla Camera del Lavoro, in via Cavour, si sono ritrovati alcuni esponenti del sindacato, oltre che "simpatizzanti", per condannare fermamente le violenze squadriste, sfociate in un assalto alla sede nazionale romana della Cgil. Gli scontri romani hanno portato a una dozzina di arresti, tra cui quelli di Giuliano Castellino e Roberto Fiore, leader di Forza Nuova.

La guerriglia romana ha avuto come pretesto una manifestazione di "no Green Pass" e come teatro via del Corso e altre strade del centro della Capitale. Agguato anche nel pressi di Palazzo Chigi, con cariche della Polizia.

A Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sono arrivate molte attestazione di solidarietà, tra cui quella del premier Mario Draghi.