El Trenza Palacio sabato a cena a Casale

CASALE - Cliente d'eccezione sabato sera al Moonfrà di via Visconti a Casale. Tra gli avventori del risto-pub anche Rodrigo Palacio. El Trenza, vicecampione del mondo ai mondiali del 2014 con la maglia dell'Argentina, ex di Boca Juniors, Genoa, Inter e Bologna, attualmente in forza al Brescia in serie B, si è concesso una cena dopo aver assistito al match di A1 di basket al Palaferraris tra Tortona e Brinidisi. Con il celebre calciatore albiceleste c'era anche l'amico e connazionale Lucio Redivo, lo scorso anno alla Jbm e in questa stagione tesserato per la squadra pugliese. Il tifo dell'esperto attaccante ha portato bene a Redivo che, nonostante non abbia segnato punti, ha vinto il match.

Con Palacio e Redivo al Moonfrà c'erano un paio di amici. Immancabile, per il giovane titolare del birrificio Andrea Bocchiotti, una foto-ricordo.