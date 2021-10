L'11 ottobre è la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze

Si celebra oggi, 11 ottobre, la Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze.

Nel 1995, alla Conferenza mondiale sulle donne a Pechino, i paesi hanno adottato all'unanimità la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, il progetto più progressista di sempre per promuovere i diritti non solo delle donne ma anche delle ragazze. Il 19 dicembre 2011, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 66/170 per dichiarare l'11 ottobre Giornata internazionale delle bambine, per riconoscere i diritti delle ragazze e le sfide uniche che le ragazze devono affrontare in tutto il mondo.