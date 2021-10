Lotto, vinti 25 mila euro. Ma Novi ne gioca quasi 5 milioni

NOVI LIGURE — La dea bendata ha baciato Novi Ligure. Sabato infatti un fortunato giocatore ha vinto ben 25 mila euro con una schedina del Lotto. A darne notizia è l’agenzia specializzata Agipronews.

Una cifra tutto sommata molto piccola, se confrontata con quanto spendono i novesi in giochi e scommesse. Secondo l’ultimo dato ufficiale, quello del 2019, solo in città e solo per il Lotto sono stati spesi 4 milioni e 835 mila euro. Le vincite, sempre secondo il rapporto 2019 dell’Agenzia dei Monopoli, sono ammontate a 3 milioni e 370 mila euro. La differenza fa poco meno di 1,5 milioni, che sono finiti nelle casse di erario, società di gestione e rivenditori.

Sempre a Novi, nel corso del 2019, sono stati spesi oltre 54 milioni di euro per giocare. In media, all’anno, si parla di 1.800 euro a testa. Nonostante le norme regionali (di recente modificate in senso meno stringente), la parte del leone l’hanno fatta le macchinette elettroniche vlt (20 milioni) e awp (19 milioni), lotto, scommesse sportive (4,2 milioni) e lotterie istantanee (3,7 milioni). Nello stesso periodo le vincite sono ammontate a 41,2 milioni.