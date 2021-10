Castellazzo, strappati i manifesti appena appesi

CASTELLAZZO BORMIDA - I manifesti per la prima festa di Halloween, organizzata dal gruppo di animatori e animatrici dell'Oratorio, non ci sono più.

Negli spazi di affissione, dove erano stati posizionati ieri, solo brandelli superstiti: il resto a terra, strappato e gettato via.

A denunciare l'atto vandalico è Peter Nicolosi, fra i più votati nell'unica lista in campo: l'annuncio della proclamazione degli eletti, fra cui anche Nicolosi, è proprio accanto al poster dell'iniziativa del 31 ottobre, il primo intonso, il secondo 'sbriciolato'.

"Un gesto di vigliaccheria e di tristezza infinita. I giovani di Emmanuel, promotori di 'Dolcetto o scherzetto', da alcuni mesi si impegnano in attività ludico - ricreative nell'oratorio e mettono il loro tempo a disposizione di tutta la comunità castellazzese, con nuove idee per i più piccoli, ma non solo. Come la festa del 31 - sottolinea Nicolosi - che si farà. L'unica risposta che si può dare a chi ha provato a rovinarla è partecipare numerosi, bambini e ragazzi, ma anche le famiglie".

Non è il primo episodio vandalico e il Comune ha raggiunto, di recente, un accordo con BBBell per la sorveglianza e la sicurezza, con telecamere in tutto il paese. Anche i progetti sviluppati d'intesa con l'Oratorio vanno proprio nella direzione di offrire luoghi di socialità.