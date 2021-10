Como - Alessandria: Cerri out, Corazza in dubbio

ALESSANDRIA - Dopo sette giorni di incertezza, il Como impegnato a rassicurare sulle condizioni di Cerri, ma il giocatore non con il gruppo, alla fine ci ha pensato Giacomo Jack Gattuso a risolvere il dilemma: Alberto Cerri domani non sarà disponibile contro l'Alessandria.

L'attaccante in prestito dal Cagliari non si allena da sabato scorso, per un problema muscolare: si accomoderà in tribuna e, ora, c'è ballottaggio tra Gliozzi e Gabrielloni per scegliere chi farà coppia con La Gumina. Indisponibili, tra i lariani, anche Gatto, Peli e Allievi.

Como - Alessandria: quattro a rischio forfait Oltre a Ba e Bruccini, anche Palazzi e Corazza. Longo: "Preoccupato? Solo di ciò che posso gestire"

In casa grigia di fatto da escludere il recupero di Bruccini, che potrebbe tornare per la sfida con il Crotone del 22 ottobre, e sono out anche Bellodi, ormai da oltre due mesi e mezzo, e Celesia per un problema al polpaccio. Fino all'ultimo si proverà a portare almeno in panchina Corazza, Ba e Palazzi, ma la decisione definitiva sarà presa solo a poche ore dal match

In piazza Perosi alle 14.30

I tifosi sono pronti: domani ritrovo alle 14.30 in piazza Perosi e partenza alle 15. Sarà il debutto del Centro Coordinamento Grigi Club, tre pullman, e due sono quelli della Nord. Venduti 2900 tagliandi, quasi esaurita la curva dei padroni di casa

Dirige l'incontro Ivano Pezzuto, bancario di Lecce, 37 anni, arbitro da quando ne ha 14. E' alla sua prima designazione in B in questa stagione, dopo tre partite in A. Ha anche diretto il Trofeo Berlusconi tra Juventus e Monza.