Segui il calcio della provincia in tempo reale

C'è un nuovo modo di seguire il calcio della provincia di Alessandria. Il network de Il Piccolo ha realizzato uno strumento semplice e veloce da consultare per essere sempre aggiornati in tempo reale sui risultati, sulle classifiche e sui marcatori delle varie categorie, dalla serie B fino alla Terza.

IL CALCIO ALESSANDRINO IN TEMPO REALE

--> https://sport.ilpiccolo.net/

Cosa succede dopo un gol

Calcio in diretta: il servizio è dinamico e permette di avere un quadro chiaro, preciso e continuamente aggiornato: per ogni match, in caso di gol, cambia immediatamente il risultato e si modifica anche la classifica di riferimento. Gli utenti potranno così rendersi conto 'live' di quello che sta succedendo nelle varie categorie. Insomma, è lo strumento perfetto per godersi una partita dalla tribuna o, perché no, dal divano, mentre si è virtualmente presenti anche sugli altri campi.

Sempre consultabile

Il servizio è sempre raggiungibile: durante le partite il risultato (ancora parziale e quindi soggetto a continue modifiche) lampeggia, mentre a gara conclusa (una volta acquisito il finale) il punteggio diventa statico. Inoltre, il tempo reale funziona non soltanto nella giornata di domenica, ma anche in concomitanza con i turni infrasettimanali, gli anticipi e i posticipi.

E poi gli approfondimenti

A fine giornata, oltre alla stretta cronaca scandita dai cambi di risultati, sui siti del network de Il Piccolo, troveranno spazio anche gli approfondimenti: i temi caldi emersi dal turno di campionato, a prescindere dalle categorie, verranno analizzati in maniera specifica prendendo in considerazione il calcio mercato, le storie, le dichiarazioni e i commenti dei protagonisti, ma anche i possibili scenari in ottica futura.