Via Casalbagliano, violento scontro all’incrocio

ALESSANDRIA - Altri due incidenti stradali questa mattina, fortunatamente senza gravi conseguenze per i protagonisti.





La Polizia Municipale è intervenuta in via Casalbagliano, all’incrocio con via Depretis, dove si sono scontrate una Fiat Doblo e una Peugeot.

Saranno gli accertamenti della Municipale a dover chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le varie responsabilità.

Traffico rallentato per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Scontro con la Croce Verde

Sempre ad Alessandria, incidente tra un’ambulanza della Croce Verde e un’utilitaria. L’urto all’incrocio semaforico tra via don Luigi Orione e spalto Gamondio. Fortunatamente non si sono registrati feriti

Sul posto, per i rilievi, la Polizia Stradale.

L’ambulanza stava viaggiando in emergenza e con i dispositivi accesi: all’incrocio l’autista ha rallentato sensibilmente ma un’auto gli ha tagliato al strada.