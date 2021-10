Finge un malore per evitare l'alcool test ma viene denunciato

ACQUI TERME - Un autotrasportatore, dopo essere stato fermato dagli agenti di pattuglia della polizia stradale di Alessandria – distaccamento di Acqui Terme, pur di evitare di essere sottoposto al controllo dell’etilometro ha finto un malore e richiesto l’intervento di un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale.

Tutta la vicenda, dettagliatamente ricostruita dagli agenti operanti e dagli investigatori della Polizia stradale, è stata portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria alessandrina a cui son stati consegnati anche i referti medici ospedalieri, da cui è emerso, in maniera evidente, come l’uomo in evidente stato di alterazione alcolica, si fosse inventato un falso malore per non essere sottoposto al controllo.

La Prefettura di Alessandria ha quindi proceduto con la sospensione della patente per sei mesi e la Procura della Repubblica di Alessandria l’ha rinviato a giudizio per interruzione di pubblico servizio, perché avendo richiesto l’intervento di personale sanitario (personale medico e paramedico) simulando un malore, aveva distolto lo stesso dallo svolgere regolarmente il proprio servizio pubblico.

In questi giorni al trasgressore è stato notificato il provvedimento per il processo che avrà luogo all'inizio del prossimo anno.