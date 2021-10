L'hub vaccinale nei locali dell'Archivio di Stato?

ALESSANDRIA - Trattative in corso tra Comune di Alessandria e Archivio di Stato per il trasferimento dell'hub vaccinale della caserma Valfrè all'interno della palazzina destinata alla (futura) custodia dei documenti storici.

Con l'avvicinarsi dell'inverno, infatti, impensabile che i tendoni che attualmente vengono utilizzati per effettuare le somministrazioni e per far attendere i cittadini possano garantire protezione dal freddo: ieri mattina, a Palazzo Rosso, il primo incontro tra tutti gli enti interessati. "Vediamo cosa succederà - il commento del presidente della Croce Rossa, Marco Bologna - certo è che noi enti abbiamo assicurato il nostro impegno, ma una soluzione andrà trovata".