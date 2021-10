Zucconi - Zanini, che impresa al Mondiale

SALOU - "Per i 50 anni mi sono regalato la partecipazione a una gara del Mondiale Wrc. Arrivare al traguardo sarà la mia vittoria". Andrea Zucconi ha fatto molto di più: non solo ha concluso il Rally Racc Catalunya, ma si è anche classificato secondo tra gli italiani.

Una prestazione da incorniciare per il gentleman driver di Bassignana, ideatore del Memorial Day Christian Zucconi in ricordo del figlio che aveva la sua stessa passione. Con Paolo Zanini alle note, al volante di una Peugeot 208 Rally 4 preparata da ByBianchi, per la scuderia Vm Motor Team, ha condotto una gara perfetta sui 280 chilometri di prove speciali, 17 in tutto, nei tre giorni, di fatto tre volte la distanza cronometrata di un rally nazionale. Seguiti da Moreno Voltan, patron del team, Zucconi e Zanini si sono confrontati con i big mondiali, chiudendo al 37° posto assoluto, 6° tra le vetture Rc4 e secondo tra gli 'azzurri', dietro Miele - Beltrame, su Skoda Fabia R5.

Risultato eccezionale per un debuttante in una gara iridata. "Siamo molto soddisfatti per il piazzamento - il commento di Zucconi - in Rc4 le vetture erano ben 17. Non abbiamo commesso errori, la macchina è stata fantastica, direi perfetta grazie al lavoro di ByBianchi. Un grazie va agli sponsor, che ci hanno permesso di essere al via di una prova del Mondiale e alla Vittorio Caneva Rally School, per i consigli preziosi che Paolo Zanini ed io abbiamo cercato di mettere in pratica nelle ricognizioni e poi in gara Un ringraziamento speciale va al Vm Motor Team e al presidente Moreno Voltan, che ci ha seguiti personalmente nei tre giorni di gara”.