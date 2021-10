Colpo Casale, firma Agyei

CASALE - Non aveva mai giocato in serie D nella sua carriera, Daniel Kofi Agyei, centrocampista classe 1992, che ha appena firmato l'accordo con il Casale

Una operazione accelerata dai tempi di recupero, in regia, di Martin, che obbligano ad avere chi può garantire solidità ed esperienza.

Ghanese, Agyei ha disputato le ultime quattro stagioni in C1 con la Carrarese e, prima ancora, ha vestito le maglie della Fiorentina, nel cui settore giovanile è cresciuto, anche con una apparizione in A, Benevento, anche in B, Juve Stabia e Ancona.

Casale, basta un tempo. Saluzzo ko I nerostellati tornano alla vittoria (3-0) con doppietta di Forte e una rete di Candido

Agyei è già a disposizione di Marco Sesia, che valuterà se può essere a disposizione per l'impegno casalingo con il Pont Donnaz, domenica al 'Palli', quattro giorni dopo il successo a Saluzzo.