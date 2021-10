Domani al Centro Dea torna 'Svuota la Cantina'

ALESSANDRIA - L'appuntamento è fissato per domani, sabato 23 ottobre, al Centro Dea di via Maria Bensi: dopo il grande successo ottenuto nelle settimane precedenti, infatti, torna 'Svuota la Cantina'.

Un’opportunità importante, con circa 30 espositori, che conferma anche l’intenzione di ridare visibilità a una zona del quartiere Cristo in passato troppo spesso dimenticata e che invece merita di essere valorizzata a pieno. E, ancora una volta, si rivela decisivo il ruolo dell'associazione commercianti.



Daniela Ghetti, tra gli ideatori di ‘Svuota la cantina’, spiega che "per comprendere a pieno la dimensione di questa iniziativa, bisogna risalire al giugno del 2012 quando nasceva ‘Pigreco’, un’associazione di volontariato per valorizzare e rilanciare il territorio. Per quattro anni il rione Cristo ha attirato persone anche da città limitrofe: era un successo, poi purtroppo l’associazione è stata chiusa. Ora si è ripartiti con un’edizione 2.0, di solito in questi casi servono tempo e pazienza, invece abbiamo immediatamente riscontato successo di pubblico e soddisfazione degli espositori. Tutto questo si è realizzato grazie ai commercianti del rione Cristo, che ringrazio calorosamente".

Non resta che accorrere numerosi domani al Centro Dea, a partire dalle 8.30