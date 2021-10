CASALE - I Carabinieri di Casale hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata un anziano del casalese che aveva contattato telefonicamente un Comandante di Stazione della zona minacciando azioni violente nei confronti del fidanzato della figlia, a suo avviso responsabile di averla indotta a lasciare l’abitazione di famiglia per andare a convivere con lui.

I Carabinieri si sono recati immediatamente presso il domicilio dell’uomo e, dopo gli accertamenti del caso, una volta ricondotto alla calma l’interessato, hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi detenute.