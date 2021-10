Coraggio Novipiù. Ma passa Cantù

CASALE MONFERRATO - Coraggio Novipiù. Ma vince Cantù (75-84). Jbm ancora in emergenza (out Luca Valentini, Formenti, Williams e Trunic) combatte e costringe Cantù fino al 40’. La partita da vincere per la Jbm è la prossima, cioè il derby con Biella.

La partita

Casale ci prova puntando sin dai primi possessi sulla zona che è stata importante ad Orzinuovi. La variabile è Bucarelli che entra in campo e mette un micidiale 4/4 dall’arco per il 25-15 Cantù al primo stop. Okeke porta un po’ di pericolo dentro l’area ospite, ma il trio Fabio Valentini-Pepper-Sarto spara a salve (1 su 13 da tre). Cantù tocca il +15 all’intervallo lungo (30-45). Si mette in moto Fabio Valentini che dà un po’ di brio offensivo alla Jbm. Coach Valentini sperimenta anche il quintetto altissimo con Mais-Okeke-Martinoni con risultati interessanti. Jbm fino al -9 (58-67) con Sarto e Pepper finalmente a segno. Fabio Valentini out per crampi La partita è viva. Casale ci prova ma Cantù non vacilla e Bayehe, Nikolic e Johnson chiudono la gara segnando i canestri decisivi. Negli ultimi minuti il risultato non è in discussione.

I temi

Quanto e come avrebbe resistito la Jbm in emergenza alla corazzata Cantù? La risposta l’ha data il campo. Casale generosa e capace di battagliare con una Cantù profonda e quadrata. Indicazioni positive per coach Valentini per lo spirito della squadra in vista dell’importante derby di lunedì con Biella.

Da sottolineare la protesta degli Eagles, i tifosi canturini che in polemica con le limitazioni imposte anti Covid hanno tifato per tutto il primo quarto fuori dal palazzetto e poi sono tornati a casa.

Le voci

Andrea Valentini sottolinea la generosità dei suoi. “Devo fare i complimenti alla mia squadra per quello che ha fatto stasera contro una avversaria fortissima. E' un periodo che fatichiamo ad allenarci e, quindi, a giocare le partite ed è difficile per tutti. Ma ho a disposizione ragazzi, giocatori, uomini che hanno dentro qualcosa di speciale. L'abbiamo capito sin dalla preparazione. Difficile commentare questa partita. Spero lunedì contro Biella di poter recuperare qualcuno di quelli che stasera erano assenti".

Il coach di Cantù, Marco Sodini, analizza così la vittoria dei suoi. “Mi aspettavo una partita brutta. Temevo che non riuscissimo a tenere l’attenzione, ma siamo sempre stati in controllo e non c'è mai stato un problema a chiudere vittoriosamente questa gara, nemmeno sul +9. Sicuramente mi sento di fare i complimenti a Casale per lo spirito che ha mostrato”.

I numeri

Finale: 75-84

Parziali: 15-25, 30-45, 58-69.

Quintetti: Casale con F. Valentini, Pepper, Sarto, Leggio, Martinoni. Cantù con Allen, Johnson, Cusin.

Punti: Pepper 16 punti (Casale); Bucarelli 18 (Cantù).

Rimbalzi: Okeke 10 (Casale), Da Ros 11 (Cantù)

Assist: Pepper 8 (Casale), Johnson 6 (Cantù)

Mvp: Bucarelli (Cantù)