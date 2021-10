Valentini: “Siamo in emergenza, ma i ragazzi sono speciali”

Casale Monferrato - La Novipiù lotta ma deve cedere in casa alla capolista Cantù (75-84). Il tecnico dei rossoblù Andrea Valentini elogia la squadra: “Devo fare i complimenti alla mia squadra per quello che ha fatto stasera contro una quadra fortissima. È un periodo che siamo in emergenza ma spero per il derby con Biella di lunedì di poter recuperare qualcuno”.