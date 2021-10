Vescovo

La vita del Santo

Nativo di Brescia, ne sarà l’ottavo vescovo. Dotato di una eccellente preparazione culturale, umanistica e religiosa, ci ha lasciato una serie di Trattati (i suoi sermoni e anche parte del suo epistolario) che confermano la sua fama di uomo dotto.

Verso il 386 intraprese un viaggio in Terra Santa e attraversando la Cappadocia si fermò a Cesarea in un monastero presieduto da due nipoti di san Basilio, dalle quali ricevette in dono reliquie dei quaranta martiri di Sebaste.

Mentre si trovava in Oriente, morì a Brescia il vescovo Filastrio e clero e popolo elessero come successore Gaudenzio.

La spiritualità

Si dedica con impegno alla diffusione del messaggio cristiano. Difende gli ultimi. Grande spirito di umanità. Molto conosciuti i suoi discorsi in cui tratta della divinità di Cristo, della verginità della Madonna e dell'importanza della fede.