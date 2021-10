Ospedale, oggi la diretta con il dottor Secco

ALESSANDRIA - Sarà la Cardiologia Interventistica il focus della diretta di questo pomeriggio in cui il dottor Gioel Gabrio Secco (sotto, in foto), responsabile della Cardiologia e Cardiochirurgia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, spiegherà in maniera semplice e innovativa le attività di ricerca della Unit Disease insieme ai due giovani artisti Lele Gastini ed Elena Zecchin (che hanno ‘disegnato’ le parole della ricerca) e ad Annalisa Roveta, dirigente biologa che coordina le unità di ricerca che afferiscono al Dairi, diretto da Antonio Maconi.

L’appuntamento, in diretta a partire dalle ore 16 sui social dell’Ospedale di Alessandria, vuole approfondire le innovazioni tecnologiche che caratterizzano gli interventi in Cardiologia e la ricerca scientifica in questo ambito che si concentra soprattutto sulla gestione dello scompenso cardiaco refrattario, sui nuovi farmaci emergenti, sulle nuove opzioni terapeutiche e sui nuovi device per la correzione percutanea e/o mini invasiva della valvulopatia mitralica e tricuspidale. Il dialogo andrà quindi ad approfondire anche le relazioni tra inquinamento ambientale e malattie cardiovascolari, sottolineando così l’importanza dell’impatto dell’ambiente sulla salute.

L’iniziativa “Le parole della Ricerca”, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube aziendali, si inserisce all’interno dei percorsi di alfabetizzazione sanitaria che l’Ospedale di Alessandria, in rete con diversi partner, sta portando avanti in un’ottica di semplificazione del linguaggio scientifico e di empowerment del cittadino.