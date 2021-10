Stanziati 32 milioni di euro per i Gal

TORTONA - La Regione Piemonte ha stanziato quasi 32 milioni di euro per garantire ai Gal la prosecuzione della 'Programmazione Leader 2014-2020' anche negli anni 2021 e 2022: nello stesso documento è stato stabilito che i prossimi bandi dovranno essere aperti entro settembre 2022 e le graduatorie dovranno venire approvato entro giugno 2023.

In Piemonte i Gal sono 14 e sono presenti nelle aree di montagna e di collina: in provincia di Alessandria operano il Gal Giarolo Leader e il Gal Borba-Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato. Al Gal Giarolo Leader sono stati assegnati quasi due milioni di euro per proseguire la strategia del Programma Strategico Locale che si incentra su tre ambiti tematici: quello prioritario del turismo sostenibile, lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, per un totale complessivo di risorse pubbliche dell’attuale Programmazione Leader pari a circa sei milioni di euro.

Il territorio su cui opera il Gal Giarolo coinvolge 55 Comuni tra il novese e il tortonese: l’attuale programma strategico prevede di investire parte delle nuove risorse in un unico bando di filiera rivolto alle aziende agricole presenti sul territorio.