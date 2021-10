Il 27 ottobre è la Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo

Il 27 ottobre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Patrimonio Audiovisivo, proclamata dalla Conferenza Generale dell’Unesco con lo scopo di sensibilizzare i Governi, le imprese private e la società civile sul valore del Patrimonio documentario audiovisivo: un patrimonio che, superando attraverso l’immediatezza del suono e dell’immagine le barriere linguistiche e culturali, ha contribuito forse più di ogni altro alla costruzione delle identità e degli immaginari individuali e collettivi degli uomini e delle donne del Ventesimo e Ventunesimo secolo.

Gli archivi audiovisivi raccontano le storie della vita e delle culture delle persone di tutto il mondo. Rappresentano un patrimonio inestimabile che è un'affermazione della nostra memoria collettiva e una preziosa fonte di conoscenza in quanto riflettono la diversità culturale, sociale e linguistica delle nostre comunità. Ci aiutano a crescere e a comprendere il mondo a cui tutti apparteniamo. Preservare questo patrimonio e renderlo accessibile al pubblico e alle generazioni future è un obiettivo fondamentale per tutte le istituzioni della memoria e per il grande pubblico. È per questo scopo specifico che l'Archivio Unesco, ha lanciato il proetto "Digitalizzazione della nostra storia comune dell'Unesco " .

La Giornata mondiale offre quindi agli Stati membri dell'Unesco l'opportunità di valutare le proprie prestazioni in merito all'attuazione della raccomandazione del 2015 sulla conservazione e l'accesso al patrimonio documentario, anche in forma digitale. JMPA adempie al mandato costituzionale dell'Unescodi promuovere il "libero flusso di idee attraverso la parola e l'immagine" come rappresentazione del nostro patrimonio e della nostra memoria comuni. Così facendo, la Giornata mette in luce il ruolo del patrimonio nel costruire le difese della pace nella mente delle persone.

Quest'anno il tema è "La tua finestra sul mondo" . I materiali audiovisivi come oggetti del patrimonio documentario offrono una finestra sul mondo . Quando osserviamo eventi a cui non possiamo partecipare, sentiamo voci del passato che non possono più parlare e creiamo storie che informano e divertono. I contenuti audiovisivi svolgono un ruolo sempre più vitale nelle nostre vite mentre cerchiamo di comprendere il mondo e di interagire con i nostri simili.