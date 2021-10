Il santo di oggi, venerdì 29 ottobre, è San Narciso di Gerusalemme

Il Santo di oggi visse lungamente, e proprio nell'estrema vecchiaia seppe conquistarsi fama e affetto. Fu il trentesimo Vescovo di Gerusalemme e quando fu eletto aveva quasi cent'anni. Nonostante l'età, fu Vescovo attivo, e presiedé un concilio nel quale fu deciso che la festività della Pasqua dovesse cadere sempre di domenica. Si racconta che proprio in un giorno di Pasqua, San Narciso compì il miracolo di tramutare l'acqua in olio per le lampade della chiesa che ne erano rimaste prive.

La sua severa integrità morale attirò l'odio dei corrotti e dei disonesti che si sentirono minacciati dalla sua severità. Per difendersi, pensarono di attaccare, spargendo una terribile calunnia sul conto del vecchissimo Vescovo.

La storia non ci dice quale fosse questa calunnia ma per evitare ogni scandalo il vecchio Vescovo, benché innocente, preferì lasciare la città.

Ritornò a Gerusalemme dove venne reintegrato nella sua carica episcopale e vi restò ancora molti anni, avvalendosi però di un coadiutore: Alessandro di Gerusalemme, futuro Santo.