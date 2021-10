Halloween in corso Garibaldi

VALENZA - A Valenza, la festa di Halloween è una tradizione ormai consolidata, a partire dalle 16.30, in corso Garibaldi, all’esterno del Teatro Sociale, ‘Halloween con il naso all’insù- Zio Fester e le sue girls’. Dai terrazzini del Sociale, musica e animazione.

Oggi, in città, negozi aperti con vetrine a tema "Dolcetto o scherzetto". E stamani, in biblioteca, l’associazione Fai col Cuore presenta ha presentato "Nel paese degli scheletri", laboratorio di maschere per bambini dai 6 ai 10 anni.