Il santo di oggi, 30 ottobre, è San Saturnino di Cagliari

La vita del Santo

Martire e patrono di Cagliari

San Saturnino di Cagliari, meglio noto in Sardegna come Santu Sadurru, nasce a Cagliari nel 285. Giovane martire Cristiano vissuto in terra sarda durante le persecuzioni volute da Diocleziano, la sua storia è ricca di contraddizioni, difatti non ci sono notizie certe sulla vita del ragazzo.

Venne educato al Cristianesimo dalla famiglia. Nonostante la giovane età, il ragazzo possedeva una forza d’animo e una maturità tali da respingere fortemente le idee dell’epoca, tanto da non arrendersi alle persecuzioni di Diocleziano.

Saturnino, convinto della sua fede, si rifiutò di adempiere al rito pagano, ciò gli costò la prigionia e le torture, infine la morte per decapitazione.

La morte del Santo

Il giovane Saturnino subì l’ingiusto destino nell’ottobre del 304, all’età di 19 anni, e in quanto Cristiano venne sepolto nella necropoli dove in seguito sorse la Basilica a lui dedicata.