Sventato rave party, controlli fino a martedì

GABIANO MONFERRATO - Il lavoro di intelligence di Polizia e Carabinieri ha permesso di sventare ieri sera un rave party nella zona del Casalese.

Le forze dell’ordine hanno fermato e controllato una ventina di mezzi su cui viaggiavano italiani e francesi, il gruppo di più consistente a Gabiano.

I giovani si stavano spostando anche verso Crescentino.

Una task force a tutti gli effetti che ha visto il supporto anche di carabinieri e poliziotti che ieri sera si trovavano in servizio alla partita, a Casale.

I militari hanno utilizzato anche un drone per verificare eventuali arrivi e spostamenti. Le operazione sono proseguite fino a mezzanotte e non si fermeranno fino a martedì, proprio in vista della notte di Halloween e la festività di Ognissanti.



Fondamentale il lavoro di monitoraggio di soggetti e ambienti dove nasce l’organizzazione di questi eventi non autorizzati e che, generalmente, creano non pochi problemi di ordine pubblico.

L’ultimo evento si è verificato la scorsa estate in nella Tuscia: allora, quei gruppi furono allontanati proprio dal Casalese.