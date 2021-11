Monza - Alessandria, torna la sfida

MONZA - Cambia un po' Longo per la sfida con il Monza, quattro giorni dopo il pareggio con il Frosinone. Non la difesa, confermata in blocco, con Prestia in panchina, ma sulle fasce tornano Mustacchio e Lunetta dall'inizio. E in attacco è Palombi al centro, con Kolaj e Orlando, ma l'idea può essere quella di togliere punti di riferimento alla difesa monzese.

Stroppa non ha Mazzitelli e Mota Carvalho, in attacco la coppia Valoti e D'Alessandro.

Sotto la pioggia oltre 430 tifosi grigi a spingere la squadra.

MONZA - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 6' Colpani



PLAY - BY - PLAY - LIVE



35' Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina staffilata di Valoti sul fondo



34' Brivido per l'intervento di Lunbetta su D'Alessandro. Per l'arbitro è solo angolo

32' Pisseri esce dall'area per anticipare D'Alessandro, lanciato da Carlos Augusto

29' Protesta il Monza per un presunto tocco di mano in area

21' Casarini apre a sinistra per Lunetta, cross teso in area, Di Gregorio respinge, riprende Mustacchio, sinistro abbondatemente sull'incrocio

17' Grigi pericolosi, un buon pallone in area per Palombi, che non si coordina bene. E, comunque, si alza la bandierina del fuorigioco

16' Ancora Colpani, sulla conclusione vola Pisseri e repinge

11' Monza ancora pericoloso: Machin sfugge a Mustacchio, taglio per D'Alessandro in area, ma troppo lungo e Pisseri ci arriva e anticipa l'attaccante

6' Gol del Monza: break di Valoti, che apre a destra Per pereira, liberissimo e non marcato, cross teso e, in area, quasi senza ostacoli, Colpani infila Pisseri. Azione da manuale, con tre passaggi i padroni di casa sono in porta. La partita è in salita

1' Calcio d'inizio dei Grigi

Le formazioni

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pereira, Colbani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Valoti, D'Alessandro. A disp.: Sommariva, Caldirola, Gytkjaer, Finotto, Bettella, Siatounis, Antov, Sampirisi, Brescianini, Marrone, Vignato, Ciurria. All.: Stroppa.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gemmaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta; Orlando, Palombi, Kolaj. A disp.: Crisanto, Russo, Chiarello, Arrighini, Benedetti, Beghetto, Corazza, Prestia, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Pagnotta e Ceccon, quarto ufficiale Turrini. Var Di Paolo, assistente Var Ivanavich Fiore

Note: Pioggia forte, terreno allentato. Spettatori: Ammoniti: Lunetta per gioco falloso Angoli: Recupero: