La santa di oggi, 3 novembre, è Santa Silvia

Madre di san Gregorio Magno

Roma, 520-590 circa

La vita

All'età di 18 anni sposa Gordiano, un ricco membro di una famiglia molto importante. Dalla loro unione nasce colui che diverrà in seguito san Gregorio Magno, Papa e dottore della Chiesa. Silvia è madre devota e premurosa tanto da trasformare la sua casa in monastero nel momento in cui il figlio diventa monaco. Rimasta vedova si ritira in solitudine e meditazione in una casa sull'Aventino. Riesce ancora a vedere suo figlio diventare pontefice e due anni dopo muore.