Incendio alla casa di riposo di Solero

SOLERO - AGGIORNAMENTO 1.15: L'elicottero arrivato da Torino, autorizzato al volo notturno è decollato in direzione del Cto. Ad aprire il campo sportivo era presente l'amministrazione comunale di Quattordio; dal 2016 il campo sportivo del comune è uno dei luoghi preposti della provincia per l'atterraggio e il decollo dei mezzi sanitari.

AGGIORNAMENTO 1.05: Il ferito è stato caricato sull'elicottero del 118, pronto al decollo.

AGGIORNAMENTO ORE O.45: L'elisoccorso è al campo sportivo di Quattordio.

AGGIORNAMENTO ORE 0.25: Uno degli ospiti della struttura è in gravi condizioni e sta per essere trasportato in ambulanza a Quattordio dove lo preleverà l'elisoccorso con il quale giungerà al Cto di Torino.

Ha gravi ustioni provocate dal rogo del letto sul quale era coricato.

Altri ospiti, in condizioni meno preoccupanti, sono stati invece trasportati all'ospedale di Alessandria per accertamenti.

AGGIORNAMENTO ore 0.15: Incendio alla residenza per anziani il Castello di Solero di via XX Settembre.

Il rogo nella tarda serata di oggi, giovedì; le fiamme sarebbero divampate in una stanza dove pare ci fossero due ospiti.

Sul posto sono subito intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde. Da quanto trapela sembra che alcuni ospiti della struttura siano stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri che stanno raccogliendo informazioni sentendo alcune persone nel cortile esterno della struttura.

I vigili del fuoco e i sanitari stanno controllando tutti gli ospiti e lo stabile.

La situazione ora sembra essere sotto controllo ma non si conoscono ulteriori dettagli. Seguono aggiornamenti.