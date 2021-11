Casal Cermelli, giovedì mattina niente acqua

CASAL CERMELLI - Amag Reti Idriche interromperà l'erogazione dell'acqua a Casal Cermelli giovedì 11 novembre dalle 9 alle 11.

Al fine di consentire un intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto del serbatoio pensile del Comune, per un paio d'ore in paese - tranne che in frazione Portanova - non sgorgherà l'acqua dai rubinetti. Le squadre di Amag Reti Idriche effettueranno l'intervento con l'obiettivo di ripristinare l’erogazione nel più breve tempo possibile.