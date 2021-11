Il santo di oggi, giovedì 11 novembre, è san Martino di Tours

La vita

Nasce in Ungheria nel 315 circa e viene consacrato a Marte (dio della guerra) dal padre che era un ufficiale dell'esercito. La sua educazione si svolge a Pavia dove a 10 anni, contro il parere dei genitori, si iscrive tra i catecumeni. A 15 anni viene costretto dal padre ad arruolarsi nella guardia imperiale: Martino oppone resistenza ma viene ammanettato e portato con la forza nel luogo di reclutamento. Anni dopo riesce, con moltissime difficoltà, ad ottenere il congedo venendo accusato, però, di codardia.

Avvenimenti

A vent'anni, mentre si appresta a ricevere il battesimo, incontra un mendicante in cui riconosce Cristo e gli dona metà del suo mantello. La notte successiva sogna Cristo che dice ai suoi angeli “Ecco qui Martino, il soldato romano che mi ha rivestito” e al suo risveglio trova il suo mantello intatto.Viene ordinato sacerdote nel 360 e fonda in Gallia il primo monastero d'Europa dove farà vita eremitica per oltre trent'anni. In questi luoghi riesce a sradicare il paganesimo e a diffondere il cristianesimo. San Benedetto lo venera moltissimo e si ispira a lui per la sua Regola.

Morte

Muore per le conseguenze di una violenta febbre contratta durante una visita pastorale.