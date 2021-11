Spintoni e botte sugli spalti, gara sospesa

TORINO - Rissa sugli spalti a pochi istanti dalla fine del secondo tempo, con spintoni, calci e pugni.

Tanto da indurre l'arbitro a sospendere l'incontro tra Mirafiori e Sg Derthona, campionato Under 16 regionale, al 44' della ripresa, "per arginare il tentativo - così si legge del comunicato della Figc, che riporta le decisioni del giudice sportivo - dei giocatori presenti in campo di scavalcare la rete e raggiungere genitori e sostenitori in tribuna".

Un brutto episodio, in cui sono state coinvolte le tifoserie di entrambe le squadre e anche i genitori dei calciatori. Sempre nella motivazione del giudice si parla di "insulti e poi aggressione fisica, fino a prendere per il collo un ragazzino che intonava cori contro gli avversari".

Per una signora, caduta a terra, è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti. Il direttore di gara ha sospeso l'incontro: ai due club, che rispondono per responsabilità oggettiva, la sanzione dello 0-3 a tavolino e l'obbligo di una partita a porte chiuse.